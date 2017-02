Sky Cinema +1 18:20 bis 20:55 Western The Revenant - Der Rückkehrer USA 2015 Nach einer Vorlage von Michael Punke 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Rocky Mountains, 1823: Ein Grizzly fällt den Trapper Hugh Glass (Leonardo DiCaprio) an und verletzt ihn lebensgefährlich. Sein Mitstreiter Fitzgerald (Tom Hardy) soll dem Todgeweihten beistehen. Doch er lässt den Sterbenden im Stich und tötet Hughs Sohn. Unter unerträglichen Qualen kämpft sich Hugh allein durch die Wildnis ins Leben zurück, angetrieben von einer übermenschlichen Kraft: dem Durst nach Rache. - Oscars für DiCaprio, Regie und Kamera: Der kraftvolle Wildnis-Thriller schildert in elektrisierenden Bildern einen übermenschlichen Überlebenskampf, nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Hugh Glass) Tom Hardy (John Fitzgerald) Domhnall Gleeson (Andrew Henry) Will Poulter (Jim Bridger) Forrest Goodluck (Hawk) Paul Anderson (Anderson) Kristoffer Joner (Murphy) Originaltitel: The Revenant Regie: Alejandro González Iñárritu Drehbuch: Mark L. Smith, Alejandro González Iñárritu Kamera: Emmanuel Lubezki Musik: Ryûichi Sakamoto Altersempfehlung: ab 16