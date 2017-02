Sky Cinema +1 11:15 bis 12:50 Komödie Bad Neighbors 2 USA 2016 Nach Ideen von Andrew Jay Cohen, Brendan O'Brien 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem überstandenen Krieg mit den Studenten im Nebenhaus plant das Elternpaar Mac und Kelly (Seth Rogen, Rose Byrne) den Umzug in die Vorstadt. Doch schon droht neues Ungemach: Eine Horde partywilliger Uni-Girls unter der Feier-Führerin Shelby (Chloë Gace Moretz) zieht nebenan ein - und bestimmt ausgerechnet Macs Erzfeind Teddy (Zac Efron) zum Feier-Lehrer. Weil der Verkauf ihres Hauses so unmöglich ist, müssen Mac und Kelly erneut in die Schlacht, um die Gören zu vertreiben. - Teil 2 der wüsten Nachbarschaftsfehde: Jetzt bekommen es Seth Rogen und Rose Byrne mit Studentinnen zu tun! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Seth Rogen (Mac Radner) Rose Byrne (Kelly Radner) Zac Efron (Teddy Sanders) Chloë Grace Moretz (Shelby) Dave Franco (Pete) Ike Barinholtz (Jimmy) Lisa Kudrow (Dean Carol Gladstone) Originaltitel: Neighbors 2: Sorority Rising Regie: Nicholas Stoller Drehbuch: Andrew Jay Cohen, Brendan O'Brien, Nicholas Stoller, Evan Goldberg, Seth Rogen Kamera: Brandon Trost Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 12