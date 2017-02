Sky Cinema +1 07:40 bis 09:35 Filme Life USA, GB, D, CDN, AUS 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Los Angeles, 1955: Der junge Fotograf Dennis Stock (Robert Pattinson) lernt auf einer Party den aufstrebenden Schauspieler James Dean (Dane DeHaan) kennen. Stock ist fasziniert von dem rebellischen Newcomer. Für das Magazin "Life" gehen die beiden auf eine Reise durch die USA, die der Fotograf in Bildern festhält. Eine Reise, die die Karrieren der beiden Seelenverwandten entscheidend prägt. - Regisseur und Star-Fotograf Anton Corbijn porträtiert in einem atmosphärischen Biopic James Dean und den Fotografen, der ihn zur Ikone machte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Pattinson (Dennis Stock) Dane DeHaan (James Dean) Joel Edgerton (John Morris) Ben Kingsley (Jack Warner) Alessandra Mastronardi (Pier Angeli) Stella Schnabel (Norma Stock) Kristen Hager (Veronica) Originaltitel: Life Regie: Anton Corbijn Drehbuch: Luke Davies Kamera: Charlotte Bruus Christensen Musik: Owen Pallett