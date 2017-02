Sky Sport 2 14:45 bis 16:45 Fußball Fußball: DFB-Pokal Borussia Dortmund - Hertha BSC, Achtelfinale, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Pyroshow und Elfmeterschießen: Im Pokal-Kracher zwischen Dortmund und Union Berlin war mächtig Feuer. Höhepunkt des Spektakels: das Elfmeterschießen. Nuri Sahin wusste bereits vor allen anderen, dass der Achtelfinaleinzug klappen würde. "Als ich gesehen habe, dass wir auf die Süd schießen, habe ich zu den Jungs gesagt: Wir gewinnen definitiv", grinst der 28-Jährige. Direkt vor der dröhnenden Wand mussten die "Eisernen" ihre Schüsse abfeuern. Kein einziger traf. Aus dem 1:1 in der regulären Spielzeit wurde so am Ende ein 4:1-Erfolg für den BVB. Die Berliner Hertha hatte weniger Mühe. Souverän setzten sich die Mannen von Pal Dardai mit 2:0 bei Zweitligist St. Pauli durch. Wer en. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie