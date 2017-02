Sky Sport 2 10:00 bis 12:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal Sportfreunde Lotte - 1860 München, Achtelfinale, Mittwoch D Stereo 16:9 HDTV Merken Geil, geiler, Lotte! Der Drittligist schwebt nach dem grandiosen Pokal-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen auf Wolke sieben. Für das "Wunder von Tecklenburg" brauchte es allerdings 120 Minuten festen Glauben. Zweimal gerieten die Sportfreunde in Rückstand, ab der 79. Spielminute waren sie nur noch zu zehnt und in der Verlängerung krampfte es einmal quer durch die Mannschaft. Im Elfmeterschießen behielt Lotte mit 4:3 die Oberhand. "Das ist Wahnsinn, wenn man den Spielverlauf betrachtet", strahlte Lotte-Coach Ismail Atalan und äußerte sich im gleichen Atemzug über den nächsten Kontrahenten: "Wer Bremen und Leverkusen bezwingt, kann auch gegen 1860 München gewinnen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie