Sky Sport 1 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: DFB-Pokal FC Bayern München - VfL Wolfsburg, Achtelfinale, Dienstag D Stereo 16:9 HDTV Da war doch was? Bereits in der vergangenen Saison trafen die "Wölfe" auf starke Münchner und wurden prompt mit 1:3 aus dem eigenen Stadion gefegt. Was der Rekordpokalsieger damals in der zweiten Runde mit dem VfL veranstaltete, konnte als gnadenlose Demonstration des FCB gesehen werden, dessen Gegner eher als zahnloser Bettvorleger. Bereits nach 34 Minuten führten die Bayern mit 3:0, dominierten die Hausherren nach Belieben. Und so eine Pokal-Pleite ist dem VfL gegen die Münchner nicht zum ersten Mal passiert. Bereits in der Triple-Saison 2013 geriet das "Wolfsrudel" mit 1:6 in der bayerischen Landeshauptstadt unter die Räder. Zeigt der VfL diesmal Zähne? Kommentar: Wolff Fuss.