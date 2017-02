Sky Sport 1 18:30 bis 21:00 Handball Handball: Velux EHF Champions League Rhein-Neckar Löwen - KS Vive Tauron Kielce (PL), Gruppenphase 10. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken CL-Titelverteidiger und Tabellenführer der Gruppe A: Für den KS Kielce könnte es in der Handball-Königsklasse kaum besser laufen. Die Polen haben bisher nur zweimal verloren, einmal wurden sie allerdings mit 26:34 vor heimischem Publikum weggeklatscht. Gegner damals: die Rhein-Neckar Löwen. "Ich bin sprachlos und unglaublich stolz. Das war nahezu ein perfektes Spiel meiner Mannschaft. In Kielce gewinnt man nicht so einfach, und dann schon gar nicht mit einer solchen Leistung, wie wir sie heute gebracht haben", schwärmte Löwen-Trainer Nikolaj Jacobsen damals. Im Rückspiel möchten die gefräßigen Badener Kielce in der Löwenhöhle erneut vorführen. Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie