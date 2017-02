Sky Sport 1 15:00 bis 16:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League HC Vardar Skopje (MAZ) - Rhein-Neckar Löwen, Gruppenphase, 8. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Sprung an die Spitze verpasst: Den Rhein-Neckar Löwen wurde erstmals in dieser CL-Saison vor heimischem Publikum der Zahn gezogen. Bei der deutlichen 27:33-Pleite gegen Tabellenführer HC Vardar Skopje war es vor allem die zweite Hälfte, die Coach Nikolaj Jacobsen kritisierte: "Es war klar, wer weniger Fehler macht, gewinnt. Und wir haben in der zweiten Hälfte zu viele Fehler gemacht." Das Resultat: Bereits zehn Minuten vor der Schlusssirene lagen die Gäste aus Mazedonien mit neun Toren in Front und ließen sich die Punkte nicht mehr nehmen. Nun reisen die Badener nach Skopje und wollen Revanche für die Debüt-Heimpleite. Beißen die Löwen in Mazedonien zurück? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie