Nach 28 Jahren Trennung trifft Provinztrottel Nobby (Sacha Baron Cohen) endlich seinen geliebten Bruder wieder. Doch das Wiedersehen steht unter keinem guten Stern, denn Sebastian (Mark Strong) ist mittlerweile Geheimagent und Nobby vermasselt ihm gehörig die Mission. Notgedrungen müssen die beiden in Nobbys Heimatkaff untertauchen. Aber dann will die skrupellose Rhonda George (Penélope Cruz) ein tödliches Virus freisetzen und die ungleichen Brüder müssen gemeinsam die Welt retten. - Nach "Borat", "Brüno" und "Der Diktator" zündet Kult-Komiker Sacha Baron Cohen diesmal ein gnadenlos komisches Bad-Taste-Actionfeuerwerk.