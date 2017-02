Sky Cinema 01:50 bis 03:40 Actionfilm The Wave - Die Todeswelle N 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Geologe Kristian (Kristoffer Joner) hat seinen letzten Arbeitstag im Erdrutsch-Frühwarnzentrum im norwegischen Geiranger. Am nächsten Tag will er mit seiner Familie in die Stadt umziehen. Da bemerkt er plötzlich seismische Aktivitäten: Die Gesteinsschichten des nahen Berges Akerneset könnten in Bewegung geraten sein. Eine Bedrohung, die katastrophale Konsequenzen hätte: eine über 80 Meter hohe Flutwelle. - Beklemmend-spannender skandinavischer Katastrophenthriller nach einer wahren Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristoffer Joner (Kristian) Ane Dahl Torp (Idun) Jonas Hoff Oftebro (Sondre) Edith Haagenrud-Sande (Julia) Thomas Bo Larsen (Phillip) Fridtjov Såheim (Arvid Øvrebø) Arthur Berning (Jacob Vikra) Originaltitel: Bølgen Regie: Roar Uthaug Drehbuch: John Kåre Raake, Harald Rosenløw-Eeg Kamera: John Christian Rosenlund Musik: Magnus Beite Altersempfehlung: ab 12