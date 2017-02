Sky Atlantic HD 23:10 bis 00:05 Krimiserie Brotherhood Russisch Roulette USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Michael (Jason Isaacs) und sein alkoholabhängiger Kumpel Pete McGonagle (Stivi Paskoski) bedrohen und erpressen einen lokalen Händler, um sich dessen Laden unter die Nägel zu reißen. Tommy (Jason Clark) versucht in der Zwischenzeit ein geplantes Highway-Projekt zu verhindern, das "The Hill" in der Mitte teilen würde. Seine untreue Ehefrau Eileen (Annabeth Gish) erfährt bei einem Arztbesuch, dass sie sich bei ihrer letzten Affäre mit einer Geschlechtskrankheit angesteckt hat. - Vielschichtiger Mix aus Politdrama- und Gangsterserie mit komplexen Charakteren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Isaacs (Michael Caffee) Jason Clarke (Tommy Caffee) Annabeth Gish (Eileen Caffee) Kevin Chapman (Freddie Cork) Stivi Paskoski (Pete McGonagle) Originaltitel: Brotherhood Regie: Ed Bianchi Drehbuch: Blake Masters, Henry Bromell Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 19:45 bis 23:55

Seit 242 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 167 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:11 bis 00:21

Seit 96 Min. Auf der Jagd

Actionfilm

kabel eins 22:25 bis 01:00

Seit 82 Min.