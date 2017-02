Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Serien Boardwalk Empire In der Falle USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nucky und Owen (Steve Buscemi, Charlie Cox) schnappen einen jungen Schnapsdieb. Aber dann kommt den beiden das FBI dazwischen. Jetzt müssen die beiden gemeinsam mit dem altklugen Täter eine ganze Nacht in ihrem Versteck ausharren. Während der Abwesenheit seines Bosses trifft Mickey (Paul Sparks) eine Entscheidung, die weit reichende Konsequenzen für Nucky and Gyp hat. Unterdessen eskaliert in Chicago der Streit zwischen Al Capone (Stephen Graham) und Dion O'Banion. - Gefeierte Mafiaserie von "Sopranos"-Mastermind Terence Winter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Shea Whigham (Elias) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Stephen Graham (Al Capone) Michael Pitt (Jimmy Darmody) Michael Shannon (Van Alden) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Kari Skogland Drehbuch: David Stenn, Terence Winter, Nelson Johnson Altersempfehlung: ab 16