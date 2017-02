Sky Atlantic HD 10:00 bis 11:00 Krimiserie Oz - Hölle hinter Gittern Die schlimmste Strafe USA 1999 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Knast-Insasse Cyril O'Reilly (Scott William Winters) erkämpft sich durch perfide Gewaltspielchen Respekt unter den Mithäftlingen im Rehabilitationstrakt. Als Miguel Alvarez (Kirk Acevedo) Fotos in die Hände gespielt bekommt, auf denen sein toter Ex-Zellengefährte Rivera mit herausgeschnittenen Augen zu sehen ist, flippt er völlig aus. - Nichts für zarte Gemüter: knallharte Knastserie aus dem Hause HBO, von Emmy-Preisträger Tom Fontana. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kirk Acevedo (Miguel Alvarez) Adewale Akinnuoye-Agbaje (Simon Adebisi) Ernie Hudson (Warden Leo Glynn) Terry Kinney (Tim McManus) Harold Perrineau (Augustus Hill) Eamonn Walker (Kareem Said) Lee Tergesen (Tobias Beecher) Originaltitel: Oz Regie: Terry Kinney Drehbuch: Tom Fontana Altersempfehlung: ab 16