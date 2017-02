Sky Cinema Family HD 23:35 bis 01:15 Familienfilm Krieg der Knöpfe F 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im besetzten Frankreich, 1944: Während ganz Europa vom 2. Weltkrieg erschüttert wird, tobt in den zwei Dörfern Longeverne und Velrans ein ganz anderer Krieg. Deren beiden Jungenbanden liefern sich einen erbitterten Kampf. Bis die junge Violette (Ilona Bachelier) aus Paris zu Besuch kommt. Die heißt in Wirklichkeit Myriam und ist auf der Flucht vor den Nazis. Nun müssen die Jungs zusammenhalten, um sie zu retten. - Nostalgische und doch zeitlose Neuverfilmung des Kinderbuchklassikers vor dem Hintergrund der Nazizeit von Christophe Barratier ("Die Kinder des Monsieur Mathieu"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Laetitia Casta (Simone) Guillaume Canet (Lehrer) Jean Texier (Lebrac) Ilona Bachelier (Violette) Kad Merad (Lebracs Vater) Gérard Jugnot (Vater des Azteken) Louis Dussol (Bacaillé) Originaltitel: La nouvelle guerre des boutons Regie: Christophe Barratier Drehbuch: Stéphane Keller, Christophe Barratier, Thomas Langmann, Philippe Lopes-Curval, Louis Pergaud Kamera: Jean Poisson Musik: Philippe Rombi Altersempfehlung: ab 6