Der skrupellose Motivationstrainer Jack (Bill Murray) erbt von seinem Vater einen ausgewachsenen Zirkuselefanten. Schleunigst will er die gefräßige Dickhäuterdame Vera wieder loswerden. In Kalifornien finden sich tatsächlich zwei Kaufinteressenten, aber Jack muss dafür quer durch die USA reisen. Und das erweist sich mit einem schwerfälligen Viertonner als nicht gerade einfach. - Ausgelassene Roadmovie-Komödie mit einem tierisch-menschlichen Buddy-Gespann. In Google-Kalender eintragen