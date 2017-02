Sky Cinema Family HD 11:35 bis 13:20 Drama Step Up USA 2006 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Tyler Gage, ein junger Draufgänger aus Baltimores übleren Gegenden wird nach einem Zusammenstoss mit dem Gesetz zu 200 Stunden Sozialarbeit verurteilt. Diese muss er ausgerechnet an der renommierten Ballett-Schule auf der anderen Seite der Stadt abarbeiten. Zuerst will er mit den Studenten nichts zu tun haben, doch dann trifft er die faszinierende Nora, den Star der Schule. Als Nora für ihre nächste wichtige Aufführung verzweifelt nach einem neuen Tanzpartner sucht, findet sie ausgerechnet in Tyler einen adäquaten Ersatz. Trotz unterschiedlicher Herkunft kommen sich Tyler und Nora Schritt für Schritt näher. Doch bald wird Tyler nicht nur Nora, sondern auch sich selbst beweisen müssen, dass mehr in ihm steckt, als er sich jemals hat träumen lassen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Channing Tatum (Tyler Gage) Jenna Dewan-Tatum (Nora Clark) Damaine Radcliff (Mac Carter) De'Shawn Washington (Skinny Carter) Mario (Miles Darby) Drew Sidora (Lucy Avila) Rachel Griffiths (Director Gordon) Originaltitel: Step Up Regie: Anne Fletcher Drehbuch: Duane Adler, Melissa Rosenberg Kamera: Michael Seresin Musik: Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6