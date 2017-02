Clark Kellog (Matthew Broderick) will in New York Film studieren. Gleich bei seiner Ankunft wird er bestohlen. Der Arme hat nun keinen Cent mehr. Ein Taxifahrer bringt ihn mit dem Mafiapaten Carmine Sabatini (Marlon Brando) zusammen. Clark erhält ein Angebot, dass er schwer ausschlagen kann. - Intelligente Komödie, in der Brando seine "Paten"-Rolle gekonnt parodiert. In Google-Kalender eintragen