Sky Comedy 05:15 bis 07:15 Komödie Unzertrennlich USA 2003 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die an der Hüfte zusammengewachsenen Zwillinge Bob und Walt (Matt Damon, Greg Kinnear) betreiben ein Fastfood-Lokal in der US-Provinz. Doch Walt träumt von einer Karriere in Hollywood. Und während Bob mit seiner Schüchternheit kämpft, ergattert sein Bruder tatsächlich eine Rolle in einer Serie. Bald stehen die beiden Brüder vor einer Zerreißprobe. - Respektlose Gags, absurder Humor und viel Gefühl von den Machern von "Verrückt nach Mary". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Matt Damon (Bob Tenor) Greg Kinnear (Walt Tenor) Eva Mendes (April Mercedes) Cher (Cher/Honey) Seymour Cassel (Morty O'Reilly) Wen Yann Shih (May) Pat Crawford Brown (Mimmy) Originaltitel: Stuck on You Regie: Bobby Farrelly, Peter Farrelly Drehbuch: Peter Farrelly, Bobby Farrelly Kamera: Dan Mindel Musik: Charlie Gartner Altersempfehlung: ab 6