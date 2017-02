Sky Nostalgie 17:25 bis 18:20 Serien Bonanza Der Pferdenarr USA 1965 Merken 1. Staffel, Folge 67: Pferdenarr Jim Acton muss aufgrund eines Gerichtsurteils seine Lieblingsstute an den Pferdehändler Wipple abtreten. Es kommt zum Streit zwischen den beiden. Acton erschießt den Händler in Notwehr und flieht. Die Cartwrights heften sich an seine Fersen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Gilbert Roland (Jim Acton) Pat Conway (Pete) Roy Barcroft (Frank) Ken Lynch (Sam Whipple) Originaltitel: Bonanza Regie: William Witney Drehbuch: Thomas Thompson, David Dortort Kamera: William Whitley Musik: David Rose