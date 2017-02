Sky Nostalgie 14:15 bis 15:30 Komödie Ich küsse Ihre Hand, Madame D 1929 SW 20 40 60 80 100 Merken Der russische Graf Lerski (Harry Liedtke) hat sein Vermögen verloren und arbeitet in Paris als Kellner. Dort lernt er die mondäne Laurence (Marlene Dietrich) kennen. Die hält die aristokratische Herkunft Lerskis für eine glatte Lüge. - Marlene Dietrich in ihrer zweiten Hauptrolle. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Marlene Dietrich (Laurence Gérard) Harry Liedtke (Jacques/Graf Lerski) Pierre de Guingand (Adolphe Gérard) Charles Puffy (Percy Talandier) Richard Tauber (Sänger) Hans Heinrich von Twardowski (Kellner) Originaltitel: Ich küsse Ihre Hand, Madame Regie: Robert Land Drehbuch: Rolf E. Vanloo Kamera: Carl Drews, Gotthardt Wolf Musik: Ralph Erwin, Pasquale Perris