Goldstar TV 20:15 bis 21:45 Show Hit auf Hit in den Schweizer Alpen D 2005 Stereo 16:9 Merken Es wird winterlich weiß bei 'Hit auf Hit'. Leonard führt durch seine schneereiche Heimat und besucht die Region Graubünden, den größten Wintersportkanton der Schweiz. Er führt die Zuschauer in die herrlichen Winterlandschaften von Arosa, Lenzerheide und des mondänen Davos. Hier besucht er die höchstgelegene Brauerei Europas, das imposante Schloss Tarasp, lernt Gleitschirmfliegen und lässt sich das Rezept der berühmten Bündner Nusstorte erklären. Musikalisch begleiten ihn in die winterliche Schweiz Superstar Semino Rossi, das Nockalm Quintett, G.G. Anderson und viele mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hit auf Hit in den Schweizer Alpen

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 223 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 113 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 73 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 58 Min.