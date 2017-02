Goldstar TV 10:00 bis 11:00 Show Schlager & Co D Stereo 16:9 Merken Neues aus der Schlagerbranche. Hier ist der Schlagerfan am Puls der Zeit. Neue und junge Künstler der Schlagerszene präsentieren Aktuelles, dazu gibt es die größten Hits bekannter Schlagerstars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Nicole, Roger Whittaker, Charly Brunner, Sonja Weissensteiner, Nino De Angelo, Ella Endlich, Santiano, Andrea Berg, Matthias Reim, Maite Kelly, Klubbb3, Anna Maria Zimmermann, Frank Zander, Truck Stop, Geschwister Hofmann, Olaf Originaltitel: Schlager & Co.