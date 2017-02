Sky Krimi 16:50 bis 17:45 Krimiserie Wolffs Revier Der Tod ist ein Spezialeffekt D 2000 Stereo Merken Auf einer Party, auf der auch Kommissar Tom und seine Freundin Ute weilen, wird ein so genanntes "Snuff-Movie" vorgeführt: die Ermordung einer Frau vor laufender Kamera. Wolffs Kollege Tom meint in der Darstellerin seine ehemalige Berliner Freundin wiederzuerkennen. Gastgeber Andy wird von der Polizei erst einmal genauer unter die Lupe genommen. - Heute mit Pornofilm-Queen Teresa Orlowski als Gast. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Steven Merting (Tom) Maria Kowalsky (Ute Voss) Björn Kegel-Casapietra (Andy Waller) Teresa Orlowski (Teresa Orlowski) Dorothée Reinoss (Videoexpertin Jensen) Hans-Dieter Brückner (Motorradrocker Peter) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Rüdiger Nüchtern Drehbuch: Hartmann Schmige Kamera: Markus Hausen Musik: Arno Fisser, George Kochbeck