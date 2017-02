Sky Krimi 14:05 bis 15:00 Krimiserie Stockinger Folge: 6 Grau'n an der Traun D, A 1996 Merken Herr Lendl wird umgebracht, nachdem er eine Vergewaltigung verhindert hat. Kurz darauf stirbt Frau Lendl an einem hohen Fieber. Bezirksinspektor Stockinger findet heraus, dass sie ebenfalls getötet wurde. Dennoch glaubt er nicht an einen Zusammenhang der beiden Morde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Karl Markovics (Ernst Stockinger) Anja Schiller (Karin Stockinger) Sandra Cervik (Antonella Simoni) Hans Peter Heinzl (Oberst Dr. Brunner) Herbert Fux (Michael Fuchs) Karin Mikityla (Frau Lendl) Franz Buchrieser (Dr. Ladurner) Originaltitel: Stockinger Regie: Peter Welz Drehbuch: Alfred Paul Schmidt Kamera: Wolfgang Dickmann, Daniel Koppelkamm Musik: Michael Rüggeberg Altersempfehlung: ab 12