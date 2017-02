Sky Action 21:15 bis 23:30 Drama Captain Phillips USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken April 2009: Als Kapitän Richard Phillips von seiner Frau Andrea am Flughafen abgesetzt wird, hat er ein ungutes Gefühl. Trotzdem geht der Kapitän in Oman an Bord des gigantischen Containerschiffs 'Maersk Alabama'. Er soll mit seiner Crew Fracht- und Hilfsgüter nach Kenia bringen. Die Seewege vor der Ostküste Somalias sind für Piratenangriffe berüchtigt. Noch bevor das Schiff ablegt, überzeugt sich der Kapitän höchstpersönlich von den Sicherheitsvorkehrungen und verschärft sie zusätzlich. Noch während einer Notfall-Übung nähern sich zwei Punkte auf dem Radar in rasender Geschwindigkeit. Und aus der Übung wird grausame Realität. Eine Gruppe von Piraten greift die "Maersk Alabama" an. Den vier schmächtigen, aber schwer bewaffneten Somalis gelingt es, das Schiff zu kapern. Obwohl die Lage verfahren ist, versucht Phillips alles, um Zeit zu gewinnen. Schließlich bietet er sich den Seeräubern selbst als Geisel an, um so die eigene Crew vor einer Gefangennahme zu bewahren. Die Piraten gehen auf das Angebot ein. Phillips muss sich vor allem mit dem Anführer Muse auseinandersetzen. Immer wieder versucht der Kapitän, ihn zu überlisten. Anfangs ist er damit auch erfolgreich, doch dann eskaliert die Lage. Die US Navy hat inzwischen eine brutale Befreiungsaktion gestartet und die Situation gerät völlig außer Kontrolle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Hanks (Captain Richard Phillips) Barkhad Abdi (Abduwali Muse) Catherine Keener (Andrea Phillips) Barkhad Abdirahman (Adan Bilal) Faysal Ahmed (Najee) Mahat M. Ali (Elmi) Michael Chernus (Shane Murphy) Originaltitel: Captain Phillips Regie: Paul Greengrass Drehbuch: Billy Ray Kamera: Barry Ackroyd Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12

