Sky Action 14:05 bis 16:10 Thriller Der Hypnotiseur S 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im verschneiten Stockholm gerät Kommissar Linna (Tobias Zilliacus) an einen harten Fall: Ein Mann, seine Frau und seine Tochter wurden brutal ermordet. Nur der Sohn hat überlebt. Als Linna erfährt, dass zur Familie aber noch eine weitere Tochter gehört, setzt er alles daran, das Mädchen zu finden. Der ehemalige Arzt Bark (Mikael Persbrandt) soll den Jungen unter Hypnose befragen. Aber dadurch bringt er sich selbst in Lebensgefahr. - Nervenaufreibender Schweden-Thriller von "Chocolat"-Regisseur Lasse Hallström. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mikael Persbrandt (Erik Maria Bark) Lena Olin (Simone Bark) Tobias Zilliacus (Joona Linna) Helena Af Sandeberg (Daniella) Oscar Pettersson (Benjamin) Anna Azcárate (Lydia) Jonatan Bökman (Josef) Originaltitel: Hypnotisören Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Paolo Vacirca Kamera: Mattias Montero Musik: Oscar Fogelström Altersempfehlung: ab 16