In naher Zukunft: Söldner Toorop (Vin Diesel) soll für Mafiaboss Gorsky (Gérard Depardieu) ein junges Mädchen von Osteuropa nach New York schmuggeln. Als Belohnung winkt ihm ein Neuanfang in Amerika. Doch der Auftrag erweist sich als gefährlicher als erwartet: Toorop, das Mädchen und deren resolute Begleiterin finden sich in einem Albtraumtrip wieder. - Bombastischer Sci-Fi-Thriller mit Actionstar Vin Diesel, inszeniert vom "Gothika"-Regisseur.