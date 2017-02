TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie Two and a Half Men West Side Story USA 2014 16:9 Merken Um seinem Freund einen Gefallen zu tun, lädt Larry Alan zu einem Spieleabend mit Lyndsey und seiner Schwester Gretchen ein. Dass das kein lockerer Abend wird, ist klar: Denn weder Gretchen, in die Alan sich verliebt hat, noch Larry wissen, wer Alan wirklich ist und dass er eine Affäre mit Lyndsey hatte. Irgendwann schlägt Gretchen Alan vor, zu ihm nach Hause zu gehen - was seine Identität als "Jeff Starkmann" in Gefahr bringt. Schnell muss eine Lösung her ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Ashton Kutcher (Walden Schmidt) Conchata Ferrell (Berta) Brooke D'Orsay (Kate) Clark Duke (Barry) D.B. Sweeney (Larry) Amber Tamblyn (Jenny Harper) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: James Widdoes Drehbuch: Susan McMartin, Don Reo, Jim Patterson Kamera: Mark Davison Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12

