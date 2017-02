TNT Comedy 15:50 bis 16:15 Comedyserie Keine Gnade für Dad Wahnsinn mit Methode USA 2005 16:9 Merken Eddie erfährt, dass seine Exfreundin Amy inzwischen als Fotografin viel Geld verdient und überlegt, ob er nicht vielleicht doch wieder etwas mit ihr anfangen sollte. Sean versucht indes, die Bar an Amy zu verkaufen. Damit es so wirkt, als würde das Pub gut laufen, veranstaltet er dort eine riesige Babyparty für Claudia. Lily wird indes ins Team der Cheerleader aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Ned Goldreyer, Mike Schiff Kamera: Victor Goss Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6