TNT Comedy 12:45 bis 13:10 Comedyserie Hot in Cleveland Ein Hund namens Clooney USA 2014 16:9 Merken Als die Frauen versuchen, einen süßen Welpen zu adoptieren, müssen sie erfahren, dass erst ihre Eignung als Halter überprüft wird. Als sie schließlich den Hund mit nach Hause nehmen dürfen, beschließen sie, ihm einen ganz besonderen Namen zu geben: George Clooney. Elka erfährt, dass sie nicht die einzige Frau in Roys Leben ist und beschließt, die Sache zu beenden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Georgia Engel (Mamie) John Mahoney (Roy) Max Greenfield (Doug) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: Andy Cadiff Drehbuch: Suzanne Martin Kamera: Gary Palmer Musik: Ron Wasserman