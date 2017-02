TNT Comedy 09:55 bis 10:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Hello, Goodbye USA 2005 16:9 Merken Eigentlich wollte Familie Finnerty Lilys Schulabschluss feiern, doch gerade als Lily auf die Bühne tritt, setzen bei Claudia die Wehen ein. Kaum ist das kleine Mädchen auf der Welt, erfahren sie, dass Großvater Walt sich mit seiner Haushälterin verlobt hat, die zudem von ihm schwanger ist. Auch Eddie hat Glück in der Liebe: Er ist wieder mit Amy zusammen, die inzwischen genug Geld für zwei hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff Kamera: Victor Goss, Rick F. Gunter Musik: Dean Ween, Gene Ween Altersempfehlung: ab 6