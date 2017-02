TNT Comedy 07:00 bis 07:25 Comedyserie Keine Gnade für Dad Der Geheimnisträger USA 2004 16:9 Merken Claudia will das Geschlecht des Babys nicht wissen. Nachdem der Arzt es nach dem Ultraschall nur Sean verrät, bestürmt Claudia ihren Mann jedoch, ihr die Nachrichten mitzuteilen, aber Sean hält dich. Lily lässt sich nur als Schulsprecherin aufstellen, um Brad eins auszuwischen. Bei ihrem Wahlkampf stellt sie aber bald fest, dass Brad der bessere Kandidat ist und sie immer noch Gefühle für ihn hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Bret Harrison (Brad O'Keefe) Scott Thompson (Dr. Kagan) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Rebecca Hughes Kamera: Rick F. Gunter, Victor Goss

