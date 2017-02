BR Fernsehen 00:55 bis 01:55 Musik PULS Festival 2016 mit RY X und dem Münchner Rundfunkorchester D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Im wunderschönen Ambiente der Orchesterstudios im Bayerischen Rundfunk spielen beim PULS Festival jedes Jahr einige der aktuell besten Bands. Bereits als legendär gilt der Auftritt, den der australische Künstler RY X 2016 im Studio 1 im Funkhaus gespielt hat. Bei der Show, die das Management des Künstlers selbst für eine der besten hält, die der Künstler je gespielt hat, wurde der in Berlin lebende Multiinstrumentalist von einem Ensemble des Münchner Rundfunkorchesters begleitet. Hits wie "Berlin" und "Sweat" wurden so einem gebannt lauschenden Publikum erstmals in völlig neuem Gewand präsentiert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Roger Rekless Gäste: Gäste: RY X, Münchner Rundfunkorchester Originaltitel: PULS Festival 2016

