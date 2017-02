BR Fernsehen 23:15 bis 23:45 Reportage Woidboyz on the Road Per Anhalter durch Bayern D 2016 Stereo 16:9 Merken Die Woidboyz sind unterwegs: Durch Bayern, per Anhalter, geleitet von Zufall und Spontanität. Die drei Moderatoren aus dem Bayerischen Wald, Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl, haben eine Kamera, ihren Charme und ihr großes Interesse an anderen Menschen im Gepäck. Die Woidboyz Basti Kellermeier, Uli Nutz und Andi Weindl starten in Prien am Chiemsee. Dort schauen sich die Woidboyz nur ganz kurz den Strand an. Auf dem Weg durch Prien wundern sie sich über eine baufällige Skateboard-Halfpipe, die am Rand einer Schafweide steht. Der Hausherr stellt sich als echtes Multitalent heraus: Er ist nicht nur äußerst gastfreundlich, sondern auch begnadeter Bastler, Landwirt, Patentanwalt und noch mehr. In Frasdorf entdecken die drei einen Getränkemarkt mit einem sehr besonderen Besitzer: Dem sind Nächstenliebe und Freundlichkeit so wichtig, dass er für bedürftige Menschen sogar sein Trinkgeld in einem kleinen Spendenbär sammelt. In Rosenheim, der letzten Station dieser Folge "Woidboyz on the Road", lassen sich die Woidboyz erklären, warum Florian den ganzen Tag lang Jogginghosen trägt, und warum der Student Korbinian so unglaublich gut riecht. Durch ihre ehrliche, offene und freundliche Art kommen die Woidboyz den Leuten, die sie spontan treffen, und den Regionen, in denen sie zufällig landen, schnell und unkompliziert nah. Sie nehmen die Zuschauer mit auf eine Reise ins authentische Bayern, zu ganz normalen und zu außergewöhnlichen Menschen, in Winkel, in die sonst keiner schaut. "Woidboyz on the Road", die spontane Reise-Reportage per Anhalter durch Bayern - produziert von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. Mehr Infos zu den Woidboyz unter: br.de/woidboyz In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Basti Kellermeier, Uli Nutz, Andi Weindl Originaltitel: Woidboyz on the Road

Jetzt im TV Snooker

Sport

Eurosport 19:45 bis 23:55

Seit 240 Min. Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 165 Min. WWE RAW

Kampfsport

Tele 5 22:11 bis 00:21

Seit 94 Min. Auf der Jagd

Actionfilm

kabel eins 22:25 bis 01:00

Seit 80 Min.