BR Fernsehen 11:15 bis 12:00 Dokumentation Länder-Menschen-Abenteuer Die Maya-Route - Guatemala Die Maya-Route: Guatemala D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Guatemala ist heute die Hochburg der Maya-Kultur. Man sieht es auf den ersten Blick, die vielfältigen und farbenfrohen Trachten der Menschen fallen sofort ins Auge. Untereinander können die Maya an ihren Trachten erkennen, zu welcher Volks- oder Sprachgruppe sie gehören. "Allein in Guatemala gibt es 22 Maya-Sprachen", sagt Reiseführer Lolmay Garcia. Lolmay Garcia ist Sprachwissenschaftler und hat für seine Studien jedes Dorf seines Landes bereist. Mit ihm entdeckt das Filmteam eine geheimnisvolle Welt. Die Maya sind im doppelten Sinne die bunte Seele Guatemalas, denn sie sind auch seine spirituelle Vielfalt. Mit Lolmay ist das Filmteam auf den Spuren einer alten Maya-Gottheit, die Whisky, Rum und Tabak liebt, sich aber nur in der Nähe des gekreuzigten Jesus wohlfühlt. Gezeigt werden okkulte Rituale, starke Emotionen und heftige Konflikte während des christlichen Festes der Liebe, zu Ostern. Das alles am Atitlan-See, umgeben von malerischen Vulkanen. Lolmay Garcia stellt einen Virtuosen vor, der mit seinen 29 Jahren in Hieroglyphen schreibt und glaubt, die Reinkarnation eines alten Maya-Schreibers zu sein, und eine "Comadrona", eine junge Maya-Hebamme, die alte Heilmethoden mit Kräutern in der Geburtshilfe anwendet. Lolmay verführt aber auch zu einer Reise in den Urwald an der Karibik, entlang eines Flusses, den man den "Süßen Fluss - Rio Dulce" nennt. Der Anblick von badenden jungen Frauen am Rande des Dschungels erinnert an Bilder des Malers Gauguin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Länder - Menschen - Abenteuer