BR Fernsehen 06:30 bis 07:20 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2629 D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken William freut sich derweil, bald als neuer Anteilseigner die nötigen Mittel zu haben, um für die Teilnahme an der Taekwondo-Weltmeisterschaft zu trainieren. Während Friedrich Adrian ausreden möchte, die Hälfte seiner Anteile an William abzutreten, freut sich Clara über Williams Pläne. Doch dann muss das entzündete Gewebe in seinem Knie entfernt werden. Michael will Charlotte in ihrem Kummer beistehen. Währenddessen wünscht sich Natascha seine Unterstützung bei ihrem Manuskript, doch seine ärztliche Pflicht hält ihn davon ab. Da taucht Nils plötzlich auf und bietet Natascha seine Hilfe an. Melli ist verstimmt, dass Gerti André so kritisch sieht. Gerti hingegen möchte Hildegard und Clara kennenlernen. Während Clara sich auf die Begegnung freut, möchte Hildegard das Treffen in ihrem eigenen Haus veranstalten und bittet auch André dazu. Doch der schmollt, nachdem er erfahren hat, was Gerti von ihm hält. Tina stimmt zu, Oskar so schnell wie möglich im Gefängnis zu heiraten. Sie gibt zwar vor Clara zu, dass sie gerne unter anderen Umständen heiraten würde - aber sie möchte Oskar auf keinen Fall im Stich lassen. Werner kann Charlotte nicht abhalten, ihr Vermögen zu spenden. Doch er freut sich, wie rasch Saskia Friedrichs Vertrauen gewinnen konnte - bis sie ihm klar macht, dass sie nicht mehr seinen Lockvogel spielen möchte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Michael N. Kühl (David Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Felix Bärwald, Steffen Nowak Drehbuch: Oliver Thaller, Thomas Kubisch

