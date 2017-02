National Geographic 18:20 bis 19:15 Dokumentation Horror-Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Beim Kokainschmuggel erwischt GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Anfang der 90er ist Brendan Cosso in Hollywood ein gern gesehener Partygast und kennt alles, was Rang und Namen hat. Auch an Geld mangelt es ihm nicht. Leider aber an Vernunft: Als sich ihm die Gelegenheit bietet, Kokain aus Brasilien zu schmuggeln, sieht er seine Chance gekommen, das Geschäft seines Lebens zu machen. Sage und schreibe 50.000 Dollar sollen für ihn herausspringen, wenn der Deal glattläuft. Cosso setzt alles aufs Spiel - und verliert alles. Am Flughafen von Sao Paulo werden die Drogen aufgespürt, und Cosso wandert mitsamt seiner drei Freunde ins Gefängnis. In der Haftanstalt Carandiru herrschen raue Sitten: Gewalt, Bandenkriminalität und Korruption bestimmen im schlimmsten Knast Südamerikas den Alltag. Als Cosso erfährt, dass die Staatsanwaltschaft eine Strafe von 25 Jahren fordert, bricht für ihn eine Welt zusammen. Wird er seinen jugendlichen Leichtsinn wirklich so teuer bezahlen müssen oder kann sein Vater, ein Top-Anwalt für Strafrecht, seinem Sohn noch einmal aus der Patsche helfen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad