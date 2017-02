Disney Cinemagic 20:15 bis 20:25 Magazin Making Of... Findet Dorie USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In "Findet Dorie" macht sich die unfassbar vergessliche Paletten-Doktorfisch-Dame gemeinsam mit Nemo und Marlin auf die Suche nach ihren Wurzeln. Sie schwimmen wieder quer durch den Ozean, diesmal bis an die kalifornische Küste. Dort werden die Drei jedoch getrennt. Während Dorie mit Hilfe des grummeligen Septopus Hank immer tiefer in die rätselhafte Welt ihrer Vergangenheit eintaucht, versuchen die beiden anderen mit allen Mitteln, ihre Dorie wiederzufinden... Im Making Of... erfahrt ihr alle Hintergründe zur Entstehung des neuesten computeranimierten Meisterwerks aus dem Hause Disney/Pixar. FINDET DORIE ist die humorvolle Fortsetzung des Sensations-Hits FINDET NEMO, dem bis dato erfolgreichsten Disney.Pixar Film in Deutschland aller Zeiten. Ab dem 29. September gibt es dann auch bei uns nicht nur ein Wiedersehen mit einigen der beliebtesten Charaktere der Filmgeschichte, sondern auch ein Wiederhören mit vertrauten Stimmen wie Anke Engelke als Titelfigur Dorie, Christian Tramitz als besorgter Clownfisch-Papa Marlin oder Udo Wachtveitl als Schildkröte Crush. Neu an Bord sind Franziska van Almsick als Lautsprecher-Stimme und die Youtuber Aaron Troschke ("Hey Aaron"), Julian Hannes ("Jarow) und Amir Yarahi ("Kurono") als Bewohner eines Touch Pools im Meeresbiologischen Institut. Im Making Of... erfahrt ihr alle Hintergründe zur Entstehung des neuesten computeranimierten Meisterwerks aus dem Hause Disney/Pixar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of Regie: Andrew Stanton

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 224 Min. Auf Messers Schneide

Thriller

kabel eins 22:50 bis 01:05

Seit 114 Min. Markus Lanz

Talkshow

ZDF 23:30 bis 00:45

Seit 74 Min. Maischberger

Talkshow

Das Erste 23:45 bis 01:00

Seit 59 Min.