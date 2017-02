Disney Cinemagic 15:45 bis 16:55 Trickfilm Cinderella 2 - Träume werden wahr USA 2002 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als die schöne Cinderella mit ihrem Prinzen von der Hochzeitsreise zurückkehrt, wird sie ganz unvorbereitet mit dem Leben am königlichen Hof konfrontiert. Neben der strengen Hofdame Prudence sorgt auch die lustige Maus Jacques für Verwirrung, indem sie sich von der Fee in einen Menschen verwandeln lässt. Und zur Krönung des Ganzen entdeckt Cinderellas Stiefschwester Anastasia ihre Liebe zu einem Bäcker. Doch mit viel Humor, jede Menge 'Bibbidi Bobbidi Boo'-Zauber der guten Fee und mit der Hilfe ihrer quirligen kleinen Mäusefreunde meistert Cinderella alle Hürden. Die märchenhafte Geschichte des Oscar-nominierten Walt Disney Meisterwerkes "Cinderella" wird endlich weitererzählt! Als die wunderschöne Cinderella mit ihrem Prinzen von der Hochzeitsreise zurückkehrt, muß sie ganz unvorbereitet das große königliche Bankett ausrichten, wobei ihre Vorstellungen gar nicht denen der strengen Hofdame Prudence entsprechen. Für noch mehr Verwirrung sorgt die lustige Maus Jacques, die sich von der Fee in einen Menschen verwandeln lässt, um endlich groß zu sein. Und zur Krönung des Ganzen entdeckt Cinderellas Stiefschwester Anastasia ihre Liebe zu einem Bäcker. Doch mit viel Humor, jede Menge "Bibbidi Babbidi Bu"-Zauber der guten Fee und durch die Unterstützung ihrer quirligen kleinen Mäusefreunde meistert Cinderella alle Hürden. Dabei lernt sie, dass man sich selbst immer treu bleiben sollte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Cinderella II: Dreams Come True Regie: John Kafka Drehbuch: Jill E. Blotevogel, Tom Rogers, Jule Selbo Musik: Michael Blakey, Michael Tavera Altersempfehlung: ab 6