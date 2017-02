Disney Cinemagic 07:00 bis 08:35 Komödie High School Musical USA 2006 Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei einer Silvesterfeier lernen sich Troy, der Basketballstar und Gabriella, das Superhirn, bei einer unfreiwilligen gemeinsamen Karaoke kennen. Sie entdecken ihren Spaß am Singen und als sie sich an der gleichen Schule wieder treffen, funkt es zwischen den beiden. Allerdings passen ihre Lust, beim Schulmusical mitzumachen, nicht ihrem sonstigen Leben. Basketballer, Superhirne und Künstler sind verschiedene Grüppchen, die sich gegenseitig verachten und Gabriella und Troy sind die Stars in ihrer Szene. Beide brauchen viel Mut und Überzeugungskraft, um Vorurteile und Intoleranz zu überwinden. Bei einer Silvesterfeier während der Skiferien lernen sich Troy, der Basketballcrack und Gabriella, das naturwissenschaftliche Superhirn bei einer unfreiwilligen gemeinsamen Karaoke kennen. Sie entdecken zur eigenen Überraschung ihr Talent und ihren Spaß am Singen und als sie sich unerwarteterweise an der gleichen Schule wieder treffen, funkt es zwischen den beiden. Allerdings passen ihre Lust, beim Schul-Musical mitzumachen, nicht zu den Schubladen, in denen sie stecken. Basketballer, Superhirne und Künstler sind verschiedene In-Groups, die sich gegenseitig verachten und Gabriella und Troy sind die Vorbilder und Stars in ihrer Szene. Beide brauchen viel Mut und Überzeugungskraft, um Vorurteile und Intoleranz zu überwinden. Zuguterletzt lernen Schüler und Lehrer, daß verschiedene Interessen und Begabungen keine Hürde sein müssen, sondern eine gegenseitige Bereicherung sein können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zac Efron (Troy Bolton) Vanessa Hudgens (Gabriella Montez) Ashley Tisdale (Sharpay Evans) Lucas Grabeel (Ryan Evans) Corbin Bleu (Chad Danforth) Monique Coleman (Taylor McKessie) Bart Johnson (Coach Jack Bolton) Originaltitel: High School Musical Regie: Kenny Ortega Drehbuch: Peter Barsocchini Kamera: Gordon Lonsdale Musik: David Lawrence

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 339 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 99 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 99 Min.