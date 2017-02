ZDFinfo 20:15 bis 21:00 Dokumentation Geistesblitze - Geniale Erfindungen Geld und Gold GB 2015 Stereo 16:9 Merken Eine Frau hatte die Idee zum Spiel, das die Gier salonfähig machte: das Brettspiel Monopoly. Ein Spiele-Hersteller zahlte sie aus, damit sie keine Rechte am endgültigen Spiel geltend machte. Viele Schlagzeuger lieben den einmaligen Klang dieser Becken. Auf der Suche nach Gold fand der Alchemist Avedis Zildjian die geheime Substanz für den großartigen Klang. Sein Geheimnis hütet die Familie wie ein Augapfel seit 400 Jahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sparks Of Invention

