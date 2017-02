ZDFinfo 14:30 bis 15:15 Dokumentation Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt D Stereo 16:9 Live TV Merken Rom: Mehr als ein Jahrtausend lang war die Hauptstadt des Römischen Reiches das kulturelle und politische Zentrum der Antike. Und eine so alte Stadt hat ihre Geheimnisse. Zweitausend Jahre, bevor die Metropolen der Moderne in die Tiefe bauten, gab es in Rom schon eine verborgene Welt unter der Erde. Ein einzigartiges Tunnelnetzwerk, das einer Million Menschen das Leben in der alten Metropole ermöglichte. In den weit verzweigten Tunneln finden sich auch die Relikte längst vergessener Geheimkulte. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Das unsichtbare Rom - Geheimnisvolle Unterwelt