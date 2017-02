ZDFinfo 12:25 bis 13:15 Dokumentation Bomben in Brüssel Die Attentäter aus Molenbeek D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Die Belgier sind fassungslos, als am 22. März zwei Bomben in der Abflughalle des Brüsseler Flughafens explodieren. Wenig später eine weitere Detonation in der Metro. Es sterben 32 Menschen. Panik macht sich breit. Das öffentliche Leben in Brüssel kommt zum Erliegen. Bei der Fahndung nach den Tätern stößt man auf unzählige Versäumnisse der belgischen Behörden. Ina D'hondt fasst die Ereignisse und die daraus folgenden Konsequenzen zusammen. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Bomben in Brüssel Regie: Ina D'hondt