Dokumentation Karikaturen - Meinungsfreiheit als Minenfeld D 2015

Karikaturisten erfüllen eine wichtige Aufgabe: Mit ihren anstößigen Zeichnungen und ihrem tabulosen Humor machen sie unerschrocken auf Ungerechtigkeiten in der Welt aufmerksam. Dabei ecken sie an: In Dänemark führten die Mohammed-Karikaturen zu Protesten aus islamischen Kreisen, in Paris wurde im Januar 2015 das Karikatur-Magazin "Charlie Hebdo" Auslöser für die schwersten Terroranschläge, die Frankreich bis dahin erlebt hat. Karikaturisten aus verschiedenen Ländern erzählen, warum sie sich für diesen Weg entschieden haben und womit sie zu kämpfen haben - in einer sich immer schneller wandelnden Welt, in der das Recht auf freie Meinungsäußerung immer wieder neu erstritten und verteidigt werden muss.

Originaltitel: Karikaturen - Meinungsfreiheit als Minenfeld
Regie: Sven Markmann