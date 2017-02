ZDFinfo 10:00 bis 11:00 Dokumentation Paris - Tage des Terrors Der Anschlag auf Charlie Hebdo GB 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Dies ist die Geschichte der schlimmsten Terroranschläge in Frankreich seit mehr als 50 Jahren. 17 Menschen werden ermordet, Dutzende verletzt. Eine ganze Nation ist traumatisiert. Am 7. Januar 2015 dringen zwei maskierte Männer in die Redaktionsräume des Satire-Magazins Charlie Hebdo ein - am helllichten Tag, mitten in Paris. Journalisten, Zeichner, ein Hausmeister und ein muslimischer Polizist sind nach wenigen Minuten tot. Kurze Zeit später ist klar: Die Attentäter sind die beiden Brüder Said und Cherif Kouachi, geschickt von Al-Quaida im Jemen. Während die Polizei die Brüder jagt, geschieht am nächsten Tag ein weiterer Mord. Ein Mann erschießt die 25-jährige Polizistin Clarissa Jean-Philippe und entkommt. Jetzt wird eine Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung auf die Attentäter angesetzt. Doch es ist noch nicht vorbei. An Tag drei kommt es zu einer Geiselnahme in einem jüdischen Supermarkt im Osten der Stadt. Traurige Bilanz am Ende der Tage des Terrors: 17 Menschen sind tot, ebenso die Brüder Kouachi und deren Komplize Amedy Coulibaly. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Charlie Hebdo: Three Days That Shook Paris Regie: Ursula Macfarlane