TNT-Serie 22:45 bis 23:30 Krimiserie The Closer Paparazzo USA 2006 16:9 Merken Brenda und ihr Team haben einen neuen Fall: Ein Paparazzo ist vom Balkon seines Hotelzimmers gefallen und gestorben. Wie die Ermittlungen ergeben, hielt sich in dem Hotel auch ein Star auf, auf den es der Fotograf womöglich abgesehen hatte. Der Schauspieler hatte seit Monaten eine Affäre - Grund genug, den Paparazzo zu töten? Brenda ist eifersüchtig, als Fritz Anrufe von einer Kollegin erhält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyra Sedgwick (Dept. Chief Brenda Johnson) J.K. Simmons (Asst. Police Chief Will Pope) Corey Reynolds (Sgt. David Gabriel) G.W. Bailey (Det. Lt. Provenza) Anthony Denison (Det. Andy Flynn) Jon Tenney (Agent Fritz Howard) Robert Gossett (Captain Taylor) Originaltitel: The Closer Regie: Michael M. Robin Drehbuch: Hunt Baldwin, John Coveny Kamera: Brian J. Reynolds Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12