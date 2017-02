TNT-Serie 20:15 bis 21:05 Krimiserie Quincy Der Pater und das Callgirl USA 1977 Merken Pater Terell wird tot aufgefunden - ausgerechnet im Etablissement von Callgirl Michelle Rowan. Als Todesursache diagnostiziert Quincy einen Herzinfarkt. Dennoch drängt Lieutenant Monahan, die Sache weiter zu untersuchen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Klugman (Dr. R. Quincy, M.E.) Garry Walberg (Lt. Frank Monahan) John S. Ragin (Dr. Robert Asten) Val Bisoglio (Danny Tovo) Robert Ito (Sam Fujiyama) Joseph Roman (Sgt. Brill) Joseph Campanella (Attorney Jules Draper) Originaltitel: Quincy M.E. Regie: Jackie Cooper Drehbuch: Gregory S. Dinallo, Irv Pearlberg Kamera: Vincent A. Martinelli Musik: Stu Phillips Altersempfehlung: ab 12

