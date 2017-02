TNT-Serie 14:05 bis 14:50 Krimiserie Cold Case Die Sugar Boys USA 2006 16:9 Merken Jeffries' ehemaliger Partner hat wichtige Informationen erhalten, die es ihm ermöglichen, den Mordfall an Countrysänger Truck Sugar neu aufzurollen. Der Musiker wurde im Jahr 2000 erschossen, doch sein Tod konnte nie aufgeklärt werden. Erste Hinweise führen zu zwei Frauen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hat Eifersucht eine der beiden dazu getrieben, diese schreckliche Tat zu begehen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Lilly Rush) Danny Pino (Scotty Valens) John Finn (John Stillman) Jeremy Ratchford (Nick Vera) Thom Barry (Will Jeffries) Tracie Thoms (Kat Miller) Dorie Barton (Charlene) Originaltitel: Cold Case Regie: Steve Boyum Drehbuch: Meredith Stiehm Kamera: Paul M. Sommers Musik: Michael A. Levine