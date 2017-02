TNT-Serie 09:40 bis 11:00 Krimi Columbo Mord unter sechs Augen USA 1971 20 40 60 80 100 Merken Marinegeneral Martin Hollister und Colonel Roger Dutton sind in krumme Geschäfte verwickelt. Als ihre Machenschaften aufzufliegen drohen, will Dutton den Verdacht auf Hollister lenken. Kurzerhand erschießt der Marinegeneral den Colonel. Er wähnt sich bereits in Sicherheit. Dann taucht Helen Stewart auf, die den Mord beobachtet hat. Die Polizei hält die Zeugin für fragwürdig, denn Hollister ist ein angesehener Mann. Lässt auch Columbo sich täuschen? Suzanne Pleshette, die in dieser Folge Columbos Zeugin spielt, hatte sich zuvor bereits in Alfred Hitchcocks Thriller-Klassiker "Die Vögel" als Annie Hayworth einen Namen gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Columbo) Eddie Albert (Maj. Gen. Martin J. Hollister) Kate Reid (Mrs. Walters) Suzanne Pleshette (Helen Stewart) John Kerr (Col. Roger Dutton) Val Avery (Harry Barnes) Timothy Carey (Bert) Originaltitel: Columbo Regie: Jack Smight Drehbuch: John T. Dugan Kamera: Russell Metty Musik: Gil Melle Altersempfehlung: ab 12