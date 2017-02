Zee.One 16:15 bis 18:35 Drama Eine verhängnisvolle Begegnung IND 2004 20 40 60 80 100 Merken Starregisseur Abbas Mustan hat auch wie sonst Bollywoods hochkarätigste Rige an Darstellern um sich geschart, darunter Pryanka Chopra, Kareena Kapoor und Akshay Kumar. Dieses Mal jedoch dürfen wir uns auf mehr freuen als die herkömmlich leichten Plots des Bollywood-Genres. In Verhängnisvolle Begegnung geht es hoch her. Hauptfigur Raj, gespielt von Kumar, will unbedingt Karriere als Telekommunikations-Manager machen. Er verliebt sich in die charmante Arbeitslose Priya, und hilft ihr, einen Vollzeitjob in der Firma zu erlangen. Alles scheint gut zu laufen, bis plötzlich die eiskalte und exotisch-erotische Sonia Roy auf den Plan tritt. Sie ist nur halb so alt wie der Chef der Firma, und hat es dennoch geschafft, sich genau diesen als Ehemann zu angeln. Zu aller Überraschung wird sie dann auch noch zur ausführenden Geschäftsführerin der Firma ernannt. Raj wird ebenfalls befördert, und will sich mit einem Besuch im Hause seines Chefs bedanken. Dort trifft er allerdings nur auf die lasziv gekleidete Sonia, die ihn versucht zu verführen. Als Raj wiedersteht, ist sie in ihrer Eitelkeit gekränkt, und bezichtigt ihn öffentlich der Vergewaltigung. Er wird genötigt, die Firma zu verlassen. Die arme Priya weiß gar nicht, was sie von all dem halten soll. Als dann auch noch herauskommt, dass Raj und Sonia vor fünf Jahren bereits einmal eine heiße Liebschaft hatten, ist das Chaos perfekt. Raj hat nur eine Chance, seine Unschuld zu beweisen. Priya zurückzugewinnen und seine Karriere zu retten. Doch will er das überhaupt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Akshay Kumar (Raj Malhotra) Priyanka Chopra (Sonia Roy) Kareena Kapoor (Priya Saxena Malhotra) Amrish Puri (Ranjit Roy) Anu Kapoor (Ranjit Roy) Originaltitel: Aitraaz Regie: Abbas Alibhai Burmawalla